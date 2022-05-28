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Брали росіянок замість українок. Підручний виступив проти легіонерів у збірній

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 13:30
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Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розкритикував політику глави Федерації біатлону України Володимира Бринзака по запрошенню російських спортсменів
Підручний звинуватив Бринзака у брехні
Підручний звинуватив Бринзака у брехні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Військове вторгнення Російської Федерації в Україну розкрило системні проблеми у вітчизняному біатлоні. Практика із запрошенням готових спортсменів із Росії та Білорусі себе не виправдала.

Читайте також: Українська біатлоністка набула статусу біженки в Росії.

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Першого ж дня війни екс-росіянки покинули Україну, навіть не засудивши агресію Росії.

Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний різко розкритикував натуралізацію в українському біатлоні. Така практика лише закриває можливості перед перспективними українськими біатлоністами.

"Я проти будь-якої натуралізації. У Норвегії, Франції, Німеччині виступають свої спортсмени, які пройшли шлях від дитячої школи до професіоналів. Такий підхід мені до вподоби.

Хоча до Даші Блашко я не маю жодних запитань. Вона заслужено у команді, довела своє право на місце у складі.

Але у нас вистачало прикладів, коли керівник біатлонної федерації Володимир Бринзак привозив росіян невисокого рівня. Я навіть не беру до уваги нинішню ситуацію, що хтось виїхав з України і мовчить про війну.

Деяких ексросіянок ми більше не побачимо у збірній України
Деяких ексросіянок ми більше не побачимо у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

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Просто людям забезпечували хороші умови та одразу брали до збірної, не особливо перевіряючи в умовах конкуренції. Звичайно, простіше запросити готового біатлоніста, закрити їм дірки, ніж вирощувати свого, створювати умови в регіонах.

Звідси ми маємо зараз кадровий дефіцит. Українським спортсменам не давали розвиватись і вони закінчували бігати у 18-19 років", – сказав Підручний в інтерв'ю Zerkalo.

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний

Раніше Дмитро Підручний пояснив, чому не пішов на фронт. На думку українського біатлоніста, воювати мають підготовлені воїни. Під час війни кожен має бути корисним у своїй сфері діяльності.

Дмитро Підручний продовжує службу у Національній гвардії
Дмитро Підручний продовжує службу у Національній гвардії / Фото: Колаж: Сьогодні

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