Места себе не находил! Как Михаил Романчук болел за супругу на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпиады в Токио Михаил Романчук пришел на трибуны поболеть за свою жену Марину Бех во время финала прыжков в длину

В Токио Михаил и Марина выступили по-разному

Украинка Марина Бех-Романчук сегодня заняла пятое место на Олимпийских играх в Токио. Из шести попыток в прыжках в длину у Марины лишь одна оказалась результативной.

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На трибунах за нашу спортсменку неистово болел ее муж Михаил Романчук. Было видно, что он очень нервничает. Михаил на этих Играх выиграл две награды – "бронзу" и "серебро" в плавании на дистанции в 800 и 1500 метров.

Болельщики Марины Бех-Романчук в Токио-2020

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