До сих пор так и не понял: промоутер в шоке от обмана Ломаченко

Арум не понимает, почему Ломаченко скрыл травму / Фото: Коллаж: Сегодня
Ломаченко сошелся в ринге с Лопесом в октябре 2020-го и проиграл тому звание абсолютного чемпиона мира решением судей. А позже оказалось, что украинец боксировал с травмой.
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"Я был в шоке от перформанса Василия в бою с Лопесом. А спустя 2 дня все стало понятно – он оказался в операционной. Так что это точно не было какой-то незначительной проблемой.
Там все было очень серьезно. Я до сих пор так и не понял, почему он не рассказал о травме. Мы бы просто перенесли бой. Мне этого не понять. Но что было, то было", – признался Арум, которого цитирует vringe.com.
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