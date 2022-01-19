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До сих пор так и не понял: промоутер в шоке от обмана Ломаченко

Александр Трикиша
19 января, 13:56
Промоутер Top Rank Боб Арум высказал претензии Василию Ломаченко за то, что скрыл собственную травму перед боем с Теофимо Лопесом

Арум не понимает, почему Ломаченко скрыл травму / Фото: Коллаж: Сегодня

Ломаченко сошелся в ринге с Лопесом в октябре 2020-го и проиграл тому звание абсолютного чемпиона мира решением судей. А позже оказалось, что украинец боксировал с травмой.

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"Я был в шоке от перформанса Василия в бою с Лопесом. А спустя 2 дня все стало понятно – он оказался в операционной. Так что это точно не было какой-то незначительной проблемой.

Там все было очень серьезно. Я до сих пор так и не понял, почему он не рассказал о травме. Мы бы просто перенесли бой. Мне этого не понять. Но что было, то было", – признался Арум, которого цитирует vringe.com.

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