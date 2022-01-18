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Болельщики заждались: Ломаченко вызывают на мегафайт против Танка

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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18 января, 11:59
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Тренер непобедимого американца Джервонты Дэвиса желает, чтобы его подопечный встретился с украинцем Василием Ломаченко. Он надеется, что бой состоится уже в этом году
Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис
Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Келвин Форд считает, что поединок Дэвис – Ломаченко станет настоящим мегафайтом. Пока же для Васи ближе бой с Джорджем Камбососом. Промоутер даже озвучил условия.

Читайте также: Ломаченко больше не топ. Хейни унизил украинца в батле с Камбососом

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"Ждем этот бой. О, это будут те еще шахматы. Не знаю, примет ли Лома поединок, но скажу вам по правде, что это был бы мегабой. Это из тех поединков, которые болельщики уже заждались.

Ломаченко проиграет Дэвису
Ломаченко проиграет Дэвису / Фото: REUTERS

Не знаю, какие у Ломаченко планы на 2022 год. Но уверен, что все эти топы дивизиона больше не могут тянуть. Пора драться друг с другом. Поэтому верю, что год будет насыщенным на события", – признался Форд, которого цитирует vringe.com.

Дэвис одержал на профессиональном ринге 26 побед (24 – нокаутом) и ни разу не проиграл! На данный момент американец владеет поясом регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Кстати, ранее у Ломаченко озвучили условие для боя с Танком. Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, заявил, что украинский боксер подерется с Джервонтой Дэвисом по прозвищу Танк, только лишь если на кону в этом поединке будут чемпионские пояса.

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