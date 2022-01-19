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Досі так і не зрозумів: промоутер у шоці від обману Ломаченка

Олександр Трикіша
19 січня, 13:56
Промоутер Top Rank Боб Арум висловив претензії Василю Ломаченку за те, що той приховав власну травму перед боєм із Теофімо Лопесом

Арум не розуміє, чому Ломаченко сховав травму / Фото: Колаж: Сьогодні

Ломаченко зійшовся у рингу з Лопесом у жовтні 2020-го і програв тому звання абсолютного чемпіона світу рішенням суддів. А потім виявилося, що українець боксував із травмою.

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"Я був шокований перформансом Василя в бою з Лопесом. А через 2 дні все стало зрозуміло – він опинився в операційній. Так що це точно не було якоюсь незначною проблемою.

Там усе було дуже серйозно. Я досі так і не зрозумів, чому він не розповів про травму. Ми просто перенесли бій. Мені цього не збагнути. Але що було, то було", – зізнався Арум, якого цитує vringe.com.

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