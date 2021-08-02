"Даже очень выносливые японцы уже не могут терпеть ограничений": как работает на Играх единственный волонтер из Украины

Студентка Анастасия Полищук рассказала "Сегодня", как попала на Олимпиаду в Токио, что входит в ее обязанности и почему японцы отказывались работать на Играх

Анастасия Полищук работает на арене "Ниппон Будокан"

Когда слышишь украинскую речь за десяток тысяч километров от Киева – это неожиданно, вдвойне приятно и наталкивает на знакомство.

Анастасия Полищук – единственная украинка, которая работает волонтером на Олимпийских играх в Токио.

Три года назад по программе японского правительства Анастасия приехала в Токио на учебу. Ее специальность международные отношения, вопросы, связанные с Японией.

"Когда переехала в Токио, как раз начался отбор волонтеров на Олимпиаду. И я решила, а почему бы не попробовать? Я международный студент, а это хорошая возможность познакомиться с разными людьми", – рассказывает Анастасия.

Девушка работает в зале дзюдо и карате. Почему именно здесь? Выбора не давали.

"Когда я заполнила анкету, то указала, что в детстве занималась карате и народными танцами. Распределяли волонтеров по хобби. Опции выбора места или вида спорта не было. Меня просто поставили перед фактом – либо работаешь на арене "Ниппон Будокан", либо нигде".

По словам Полищук, волонтеры трудятся согласно японскому законодательству. Не больше пяти дней подряд. Смены либо утром, либо вечером.

Какая ее функция на Играх? "Я принадлежу к команде языковой поддержки. Когда нужно, перевожу для спортсменов. Иногда помогают с переводом иностранным СМИ или на пресс-конференциях.

Но поскольку украинских болельщиков нет, а наших спортсменов здесь мало, как и медалей, то работы у меня немного. Так что иногда нужно придумывать, чем себя занять. Но скучать не собираюсь, это хорошее время для знакомств".

"Мы можем свободно передвигаться по арене и смотреть соревнования. Это касается только "Ниппон Будокан". На другие стадионы я не могу попасть. Но все равно у меня преимущество перед местными жителями – я могу смотреть Олимпийские игры вживую. Быть здесь и смотреть соревнования – это на самом деле очень круто. Особенно, когда на татами украинцы. Ты болеешь от всей души. Радуешься".

С кем бы сделала селфи?"Хотела с Дарьей Белодед. Но это был первый рабочий день волонтеров, первый соревновательный день на Играх. Ее выступление было эмоциональным, поэтому не хотелось Дашу отвлекать. Селфи не сделала, но очень довольна, что была там – радовалась и грустила вместе с ней".

Многие японские волонтеры отказывались от работы на Играх. Из-за пандемии?"Нет, причина здесь не в том, что они боятся заразиться коронавирусом. Они отказались из-за условий труда. Например, если тебя определили волонтером на улице, то работать постоянно в маске очень сложно.

Моему знакомому 70 лет, он хотел работать на Олимпиаде. Но побоялся, что в маске не выдержит. На самом деле очень много волонтеров – это люди пожилого возраста. Японцы выходят на пенсию и хотят чем-то заняться. Но в такую жару опасаются за свое здоровье. Это и была основная причина, а не боязнь заразиться.

Мы регулярно проходим тесты, все в масках, везде антисептики, так что не думаю, что проведение Игр помогает распространению коронавируса".

Не все в Японии поддерживают Олимпиаду."На самом деле большинство позитивно восприняло Игры. Но люди устали. Когда в прошлом году было по 400-500 заболевших в день, то локдаун был намного жестче. Сейчас несколько тысяч больных каждый день – и все не так жестко. Но психологически люди устали. Даже очень выносливые, вежливые японцы не могут уже терпеть ограничений. Многие стараются хоть на природе ходить без масок".

В Токио не чувствуется, что проходят Игры. "Это потому, что нет экранов больших. А их не ставили, чтобы люди не толпились. Японцы это любят. Они даже в ресторане умудряются создавать очереди. Игры проходят в июле-августе, когда в стране максимально жарко и влажно. Поэтому на улицах вы никого и не увидите. Но поверьте, они сидят дома и смотрят Олимпиаду по телевизору".

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