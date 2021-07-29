"Буду бежать к Марине": первые слова Романчука после "бронзы" Токио-2020

За Михаила на трибунах болела супруга Марина
Михаил Романчук – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио! Обладатель олимпийского рекорда в плавании на 800 метров вольным стилем Романчук признался, что шел к этой медали 18 лет.
В детстве у Михаила был кумир – четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.
"Это легенда плавания. А сейчас я хочу стать легендой, чтобы вдохновлять подрастающее поколение".
На арене у Романчука была отличная поддержка. Поболеть пришли представители других видов спорта.
"И Марина на трибунах. Буду бежать к ней", – попрощался с нами Михаил.
Его супруга Марина Бех также примет участие в Олимпийских играх. В секторе для прыжков в длину Марина одна из претенденток на медали.
Кстати, Михаил признался, что установленный олимпийский рекорд в полуфинале сыграл с ним злую шутку в решающем заплыве.
"Финиш считаю мне удался. Я плыл рядом с немцем Флорианом Велльброком и выиграл у него. Хотя он прекрасный финишер. Мы с Флорианом немного завелись в полуфинале, где я установил олимпийский рекорд. И это сыграло злую шутку в финале", – говорит Романчук.
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