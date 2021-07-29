"Буду бежать к Марине": первые слова Романчука после "бронзы" Токио-2020

Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. За него на трибунах болела жена Марина Бех

За Михаила на трибунах болела супруга Марина

Михаил Романчук – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио! Обладатель олимпийского рекорда в плавании на 800 метров вольным стилем Романчук признался, что шел к этой медали 18 лет.

В детстве у Михаила был кумир – четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"Это легенда плавания. А сейчас я хочу стать легендой, чтобы вдохновлять подрастающее поколение".

На арене у Романчука была отличная поддержка. Поболеть пришли представители других видов спорта.

"И Марина на трибунах. Буду бежать к ней", – попрощался с нами Михаил.

Его супруга Марина Бех также примет участие в Олимпийских играх. В секторе для прыжков в длину Марина одна из претенденток на медали.

Кстати, Михаил признался, что установленный олимпийский рекорд в полуфинале сыграл с ним злую шутку в решающем заплыве.

"Финиш считаю мне удался. Я плыл рядом с немцем Флорианом Велльброком и выиграл у него. Хотя он прекрасный финишер. Мы с Флорианом немного завелись в полуфинале, где я установил олимпийский рекорд. И это сыграло злую шутку в финале", – говорит Романчук.

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