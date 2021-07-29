"Буду бігти до Марини": перші слова Романчука після "бронзи" Токіо-2020

За Михайла на трибунах вболівала дружина Марина
Михайло Романчук – бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо! Володар олімпійського рекорду в плаванні на 800 метрів вільним стилем Романчук зізнався, що йшов до цієї медалі 18 років.
У дитинстві у Михайла був кумир – чотириразовий олімпійський чемпіон Володимир Сальников.
"Це легенда плавання. А зараз я хочу стати легендою, щоб надихати підростаюче покоління".
На арені у Романчука була відмінна підтримка. Повболівати прийшли представники інших видів спорту.
"І Марина на трибунах. Буду бігти до неї", – попрощався з нами Михайло.
Його дружина Марина Бех також візьме участь в Олімпійських іграх. У секторі для стрибків у довжину Марина одна з претенденток на медалі.
До речі, Михайло зізнався, що встановлений олімпійський рекорд у півфіналі зіграв з ним злий жарт у вирішальному запливі.
"Фініш вважаю мені вдався. Я плив поруч з німцем Флоріаном Велльброком і виграв у нього. Хоча він прекрасний фінішер. Ми з Флоріаном трохи завелися у півфіналі, де я встановив олімпійський рекорд. І це зіграло злий жарт у фіналі", – говорить Романчук.
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