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"Рекорд сыграл злую шутку в финале": почему Романчук не выиграл "золото"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июля, 06:40
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Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в плавании на 800 метров вольным стилем и объяснил почему финал для него был тяжелым
Михаил Романчук на олимпийском пьедестале
Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

Два украинских пловца в финале Олимпийских игр на дистанции 800 метров вольным стилем! Такого еще не было в истории. По ходу дистанции оба даже шли в тройке лидеров.

"Для меня 800 метров – короткая дистанция, не успел разогнаться", – доволен после финиша шестым местом Сергей Фролов.

"Посмотрим на него на 1500 метров", – улыбается в ответ Михаил Романчук. Михаил выиграл бронзовую медаль Токио-2020. Да, после олимпийского рекорда в полуфинале украинские болельщики ждали "золота", но не организаторы. Они даже не предусмотрели место для украинской прессы в микст-зоне. Кстати, новый мир – новые реалии. Теперь волонтеры собирают диктофоны на поднос и несут к спортсмену, который находится на расстоянии нескольких метров от журналистов.

"Тяжелый финал. Невероятно тяжелый, потому что это необычные соревнования. В основном у нас все полуфиналы проходят утром, а финалы – уже вечером. Здесь наоборот. Мы с тренером готовились к утреннему финалу, но не удалось реализовать себя полностью. Были надежды, что смогу улучшить полуфинальный результат. Не вышло. Впереди 1500 метров, буду настраиваться на них", – говорит Романчук.

Что касается тактики на заплыв, то наш герой признается, что первую сотню метров решил немного придержаться, а со второй начал работать. До отметки 400 метров всем доволен, а дальше стали брать верх эмоции.

"Финиш? Считаю мне удался. Я плыл рядом с немцем Флорианом Велльброком и выиграл у него. Хотя он прекрасный финишер. Мы с Флорианом немного завелись в полуфинале, где я установил олимпийский рекорд. И это сыграло злую шутку в финале", – говорит Романчук.

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