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Олімпіада 2020 в Токіо

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Третього фіналу в боротьбі немає! Але є битва за "бронзу" для молодої українки

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 13:24
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22-річна українська борчиня Ірина Коляденко програла півфінал Ігор в Токіо в сутичці з чемпіонкою світу 2019 року Айсулуу Тинибековою з Киргизії
Ірина Коляденко проти Айсулуу Тинибекової
Ірина Коляденко проти Айсулуу Тинибекової / Фото: Reuters

Після того, як у 1/4 фіналу українка Коляденко впоралася з Лун Цзя з Китаю, виконавши туше в другому поєдинку поспіль, її чекала більш грізна суперниця.

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У півфіналі проти досвідченої Тинибековой наша чемпіонка Європи-2021 намагалася боротися до кінця, але досвід і техніка Айсулуу зіграли свою роль – 0:10.

Але завтра, 4 серпня, Ірина битиметься за "бронзу" Олімпіади.

В тренді

Ірина Коляденко – уже у півфіналі Ігор
Ірина Коляденко – уже у півфіналі Ігор / Фото: Reuters

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлин, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
20
16
68
2
flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Японія ЯпоніяJP
18
6
10
34
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
15
13
41
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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дній
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2
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3
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5
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$30,5 млн
7
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4
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