Росіянин Медведєв на Олімпіаді посварився з журналістом через питання про жуликів з РФ

Інцидент стався на прес-конференції після матчу 1/8 фіналу олімпійського турніру в Японії, в якому Данило Медведєв, вмираючи на корті, переміг Фабіо Фоньїні

Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Черговий скандал на Олімпіаді за участю російського спортсмена. Друга ракетка світу Медведєв нахамив журналісту після перемоги в Токіо над італійцем Фоньїні – 6:2, 3:6, 6:2.Раніше Медведєв просив перенести початок матчів на Олімпіаді через пекельну спеку.

Читайте також: Відвезли на інвалідному візку: битва за право зіграти зі Світоліною завершилася драмою

Спочатку Медведєв страждав на корті від виснажливої спеки, в перервах між розіграшами нив, що не може грати в таких умовах і накривався рушником.

А потім Данило не зміг відповісти на питання чилійського журналіста. Кореспондент зазначив, що росіяни несуть на цих Іграх клеймо ошуканців, натякаючи на відсутність прапора і гімну через допінгові скандали. А потім запитав, що Данило про це думає.

"Вперше в житті я не буду відповідати на питання з інтерв'ю. Вперше в житті! Тобі повинно бути соромно через своє питання. Я більше не хочу бачити цю людину в мікст-зоні, ніколи в моєму житті. Я не хочу відповідати на його питання", – цитує росіянина СЕ

Раніше українка Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади-2020.