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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Другий в історії! Неймовірне досягнення 18-річного українця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 16:44
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Ілля Ковтун повторив досягнення Олега Верняєва і приніс Україні бронзову нагороду світової першості зі спортивної гімнастики
Наш герой - Ілля Ковтун
Наш герой - Ілля Ковтун / Фото: REUTERS

Приголомшлива новина прийшла з Японії. Ілля Ковтун завоював бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в індивідуальному багатоборстві.

Для України ця медаль друга в історії чемпіонатів світу в багатоборстві. Раніше бронзу мав Олег Верняєв у 2019-му році в цій дисципліні.

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У фіналі світової першості наш гімнаст поступився представнику Китаю Чжан Бохену і японцеві Даікі Хасімото.

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Треба відзначити, що 18-річний Ілля Ковтун – один з найперспективніших гімнастів світу. Для нього це вже друга серйозна нагорода на дорослому рівні. Раніше Ковтун ставав бронзовим призером чемпіонату Європи-2021. А на Олімпійських іграх-2020 українець зайняв 11-е місце.

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