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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Роздяглася – і на балкон. Українська гімнастка показала свій відпочинок

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 18:53
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Знаменита українська гімнастка Анастасія Бачинська похвалилася в соцмережах фотографіями з відпочинку
Бачинська любить море
Бачинська любить море

Чемпіонка Європейських ігор у вільних вправах, дворазова бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор Анастасія Бачинська показала, як відпочиває.

Наша гімнастка виклала в Instagram фото з готелю. Вона приймає сонячні ванни на балконі.

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Судячи з соцмереж Анастасії, спортсменка любить морський відпочинок.

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