23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Помер олімпійський чемпіон, чия фраза "дахусім" стала легендарною

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 12:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лижник В'ячеслав Веденін був першим радянським олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці. Про його розмову з японським журналістом знають усі вболівальники
Веденін на Іграх у Саппоро
Веденін на Іграх у Саппоро

22 жовтня на 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін. Раніше не стало відомого футбольного фахівця Юрія Морозова .

Веденін став першим радянським лижником, який виграв олімпійське золото (Саппоро-1972) в індивідуальній чоловічій гонці. Тоді ж став олімпійським чемпіоном в естафеті. На Іграх 1972 року взяв бронзу в гонці на 50 км. Срібний призер Олімпійських ігор 1968 року в гонці на 50 км. Чотириразовий чемпіон світу, 13-разовий чемпіон СРСР.

Реклама

В'ячеслав Веденін відомий не тільки своїми перемогами. Одна з його фраз стала легендарною і знайомою для тих, хоч трохи цікавиться спортом.

На Олімпіаді в Саппоро Веденін отримав пізній стартовий номер. І за кілька хвилин до його старту повалив сніг. Спортсмен схопив мазь і заходився обробляти лижі під умови, що змінилися.

У цей момент японський журналіст, який трохи розмовляв російською, підійшов до В'ячеслава і запитав: "Заметіль, як бігти-то будете?". На що Веденін пробурчав: "Так *** [хрін] з ним".

Реклама

Японська газета на наступний день вийшла з заголовком "Радянський лижник сказав чарівне слово "дахусім" і виграв Олімпіаду".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

Завтра

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Завтра

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

2.34
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Субота, 23 жовтня
14:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти