Помер олімпійський чемпіон, чия фраза "дахусім" стала легендарною

Лижник В'ячеслав Веденін був першим радянським олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці. Про його розмову з японським журналістом знають усі вболівальники

Веденін на Іграх у Саппоро

22 жовтня на 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін. Раніше не стало відомого футбольного фахівця Юрія Морозова .

Веденін став першим радянським лижником, який виграв олімпійське золото (Саппоро-1972) в індивідуальній чоловічій гонці. Тоді ж став олімпійським чемпіоном в естафеті. На Іграх 1972 року взяв бронзу в гонці на 50 км. Срібний призер Олімпійських ігор 1968 року в гонці на 50 км. Чотириразовий чемпіон світу, 13-разовий чемпіон СРСР.

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В'ячеслав Веденін відомий не тільки своїми перемогами. Одна з його фраз стала легендарною і знайомою для тих, хоч трохи цікавиться спортом.

На Олімпіаді в Саппоро Веденін отримав пізній стартовий номер. І за кілька хвилин до його старту повалив сніг. Спортсмен схопив мазь і заходився обробляти лижі під умови, що змінилися.

У цей момент японський журналіст, який трохи розмовляв російською, підійшов до В'ячеслава і запитав: "Заметіль, як бігти-то будете?". На що Веденін пробурчав: "Так *** [хрін] з ним".

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Японська газета на наступний день вийшла з заголовком "Радянський лижник сказав чарівне слово "дахусім" і виграв Олімпіаду".