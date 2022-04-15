Загинув, захищаючи Ізюм. Орки вбили батька олімпійського медаліста

Рашисти продовжують вбивати рідних та близьких українських спортсменів. У Маріуполі загинули мирні родичі Ігоря Радивілова . Тепер безповоротну втрату зазнала родина іншого українського гімнаста Олександра Воробйова. На війні проти Росії помер його батько Сергій.
Батько Олександра загинув, виявивши справжній патріотизм. Трагедія сталася у боях за українське місто Ізюм. Майданівець Сергій Воробйов із перших днів війни опинився на фронті та героїчно захищав українську землю.
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Про загибель свого батька Олександр повідомив на своїй сторінці у Facebook . Текст, який написав Воробйов, це справжній крик душі олімпійського призера:
" Горіти вам у пеклі суки Путінські! Мета цього посту не жалість, а щоб якомога більше людей забажали Путіну здохнути."
Олександр Воробйов є бронзовим призером Олімпійських ігор Пекін-2008. Свою нагороду український атлет виборов у змаганнях зі спортивної гімнастики, у вправах на кільцях.
Про жахіття війни в Україні говорять і зірки світового спорту. Льюїс Хемілтон вражений діями російських солдатів по відношенню до українських родин.