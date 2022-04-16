Помста Пітбуля. Бразильський ветеран повернув чемпіонський пояс Bellator

На арені SAP Center у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, відбулася головна подія турніру Bellator 277. У матчі-реванші зустрілися чемпіон Bellator у напівлегкій вазі американець Ей Джей Маккі та екс-володар цього титулу бразилець Патрісіу (Пітбуль) Фрейре.
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Чинний чемпіон не збирався розлучатися з титулом і з перших хвилин накинувся на Пітбуля. Ей-Джей спробував пробити суперника ударом ногою у корпус.
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That's one way to start the fight! #Bellator277 is LIVE on @SHOsports https://t.co/TbKTQ7lKsu pic.twitter.com/ku9ByPiHxg- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
Перші раунди опоненти вели тактичну боротьбу, періодично обмінюючись лоу-кіками.
Round 1 is in the books! This one is TENSE #Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/9IA5ELWUxR- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
You could cut the tension with a knife at the @SAPCenter . #Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/xFTk2l4w0g- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
У третій п'ятихвилинці Фрейре активізувався і підловив американця ударом правої руки. Пітбуль кинувся добивати чемпіона, але Маккі вдалося перевести бій у партер.
WOW! @PatricioPitbull tags @AJMcKee101 , але the champ gets theededown. #Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/UkQachFXkL- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
AMAZING SEQUENCE! @AJMcKee101 escapes the guillotine. #Bellator277 is LIVE on @SHOsports . pic.twitter.com/wxLWJzxwCZ- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
У заключному раунді чемпіон провів значно краще, відзначившись кількома текдаунами. Однак врятувати поєдинок йому не вдалося.
Some nice strikes from @AJMcKee101 . Is he doing enough to retain his title? #Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/o2QCtCaozj- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
У підсумку – перемога Патрісіу Фрейре одноголосним рішенням суддів з рахунком 49-46, 48-47, 48-47.
Таким чином бразилець Пітбуль взяв реванш у американця, завдавши йому першої поразки в кар'єрі.
Кінг з рейок є одним з тих, хто з піснями. #AndNew World Champion, @PatricioPitbull – winning by Unanimous Decision. #Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/FoxBMVceOk- BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022
Патрісіу Фрейрі виступає на профі-рингу з 2004 року. 34-річний спортсмен – володар титулу чемпіона Bellator у двох вагових дивізіонах. Загалом боєць провів 38 поєдинків, з яких 33 завершилися його перемогою.
Ей Джей Маккі – 27-річний американський боєць на прізвисько Найманець. Став професіоналом у 2015 році. На рингу провів 19 поєдинків, у яких здобув 18 перемог. У липні минулого року Маккі задушив Фрейре "гільйотиною" вже в першому раунді та завоював титул чемпіона.
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