Помста Пітбуля. Бразильський ветеран повернув чемпіонський пояс Bellator

Бразильський боєць Патрісіу Фрейре у непростому поєдинку зумів повернути собі титул чемпіона Bellator у напівлегкій вазі

Патрісіу Фрейрі повернув титул чемпіона / Фото: ESPN

На арені SAP Center у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, відбулася головна подія турніру Bellator 277. У матчі-реванші зустрілися чемпіон Bellator у напівлегкій вазі американець Ей Джей Маккі та екс-володар цього титулу бразилець Патрісіу (Пітбуль) Фрейре.

Чинний чемпіон не збирався розлучатися з титулом і з перших хвилин накинувся на Пітбуля. Ей-Джей спробував пробити суперника ударом ногою у корпус.

Перші раунди опоненти вели тактичну боротьбу, періодично обмінюючись лоу-кіками.

У третій п'ятихвилинці Фрейре активізувався і підловив американця ударом правої руки. Пітбуль кинувся добивати чемпіона, але Маккі вдалося перевести бій у партер.

У заключному раунді чемпіон провів значно краще, відзначившись кількома текдаунами. Однак врятувати поєдинок йому не вдалося.

У підсумку – перемога Патрісіу Фрейре одноголосним рішенням суддів з рахунком 49-46, 48-47, 48-47.

Таким чином бразилець Пітбуль взяв реванш у американця, завдавши йому першої поразки в кар'єрі.

Патрісіу Фрейрі виступає на профі-рингу з 2004 року. 34-річний спортсмен – володар титулу чемпіона Bellator у двох вагових дивізіонах. Загалом боєць провів 38 поєдинків, з яких 33 завершилися його перемогою.

Ей Джей Маккі – 27-річний американський боєць на прізвисько Найманець. Став професіоналом у 2015 році. На рингу провів 19 поєдинків, у яких здобув 18 перемог. У липні минулого року Маккі задушив Фрейре "гільйотиною" вже в першому раунді та завоював титул чемпіона.