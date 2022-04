Месть Питбуля. Бразильский ветеран вернул чемпионский пояс Bellator

Бразильский боец Патрисиу Фрейре в непростом поединке сумел вернуть себе титул чемпиона Bellator в полулегком весе

Патрисиу Фрейри вернул титул чемпиона / Фото: ESPN

На арене SAP Center в Сан-Хосе, штат Калифорния, состоялось главное событие турнира Bellator 277. В матче-реванше встретились чемпион Bellator в полулегком весе американец Эй Джей Макки и экс-обладатель этого титула бразилец Патрисиу (Питбуль) Фрейре.

Действующий чемпион не собирался расставаться с титулом и с первых минут набросился на Питбуля. Эй-Джей попытался пробить соперника ударом ногой в корпус.

Первые раунды оппоненты вели тактическую борьбу, периодически обмениваясь лоу-киками.

Round 1 is in the books! This one is TENSE #Bellator277 is LIVE on @SHOsportspic.twitter.com/9IA5ELWUxR — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

You could cut the tension with a knife at the @SAPCenter.#Bellator277 is LIVE on @SHOsportspic.twitter.com/xFTk2l4w0g — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

В третьей пятиминутке Фрейре активизировался и подловил американца ударом правой руки. Питбуль бросился добивать чемпиона, но Макки удалось перевести бой в партер.

В заключительном раунде чемпион провел значительно лучше, отметившись несколькими тэйкдаунами. Однако спасти поединок ему не удалось.

Some nice strikes from @AJMcKee101. Is he doing enough to retain his title?#Bellator277 is LIVE on @SHOsportspic.twitter.com/o2QCtCaozj — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

В итоге – победа Патрисиу Фрейре единогласным решением судей со счетом 49-46, 48-47, 48-47.

Таким образом бразилец Питбуль взял реванш у американца, нанеся ему первое поражение в карьере.

The King of rematches is once again the King of the Featherweights.#AndNew World Champion, @PatricioPitbull – winning by Unanimous Decision.#Bellator277 is LIVE on @SHOsportspic.twitter.com/FoxBMVceOk — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

Патрисиу Фрейри выступает на профи-ринге с 2004 года. 34-летний спортсмен – обладатель титула чемпиона Bellator в двух весовых дивизионах. Всего боец провел 38 поединков, из которых 33 завершились его победой.

Эй Джей Макки – 27-летний американский боец по прозвищу Наемник. Стал профессионалом в 2015 году. На ринге провел 19 поединков, в которых добыл 18 побед. В июле прошлого года Макки задушил Фрейре "гильотиной" уже в первом раунде и завоевал титул чемпиона.