Менше купальник буває? Спортсменка вразила своїм бікіні

Красуня зі змішаних єдиноборств Валері Лореда нещодавно вразила баскетбольних фанатівколи з'явилася на матч НБА в неймовірно коротких шортах
Тепер дівчина влаштувала гарячу фотосесію на морському березі. Для цього Валері обрала мікроскопічне бікіні.
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Нагадаємо, що 23-річна Лореда в дитинстві займалася тхеквондо. Вона навіть виступала на чемпіонаті світу. Та виграти медаль не змогла.
Дебютувала у змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 12 листопада, перемігши американку Тейлор Тернер. Усього на її рахунку чотири перемоги у п'яти боях у MMA.
A look back at @ValerieLouredaa s #Bellator271 win pic.twitter.com/3sRqpYN6Dq- Monster Energy (@MonsterEnergy) November 17, 2021
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