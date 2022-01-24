Меньше купальник бывает? Спортсменка поразила своим бикини

Красотка из смешанных единоборств Валери Лореда недавно поразила баскетбольных фанатов, когда явилась на матч НБА в невероятно коротких шортах.
Теперь же девушка устроила горячую фотосессию на морском берегу. Для этого Валери выбрала микроскопичное бикини.
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Напомним, что 23-летняя Лореда в детстве занималась тхэквондо. Она даже выступала на чемпионате мира. Но выиграть медаль не смогла.
Дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 12 ноября, победив американку Тейлор Тернер. Всего на ее счету четыре победы в пяти боях в MMA.
A look back at @ValerieLouredaas #Bellator271 win pic.twitter.com/3sRqpYN6Dq— Monster Energy (@MonsterEnergy) November 17, 2021
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