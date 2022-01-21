Кожен має складний шлях. Дружина ексгравця Динамо пояснила свої голі фото у соцмережах

Ірина Морозюк якось пояснила, чим жіноча зрада відрізняється від чоловічої. А тепер розповіла чому викладає в Instagram відверті фотографії.

За словами дівчини, таким чином вона демонструє свою працю. Оскільки старанно працює, щоб тримати себе у чудовій формі.

"Кожна людина так чи інакше любить хвалитися своїми перемогами та досягненнями. Хтось показує дорогі шмотки. Хтось – вміння готувати складні страви. Хтось – ідеальні стосунки. Хтось – вміння народжувати та виховувати дітей. Хтось владою хвалиться. У кожного свій складний шлях.

Для мене великим досягненням було моє тіло, тому що я дуже схильна швидко набирати зайву вагу. І я багато років щодня, безперервно, старанно працюю над цим. Тому оголені частини мого тіла – це демонстрація моєї праці", – сказала Морозюк.