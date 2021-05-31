Ми працювали, як тварини, – Зінченко після фіналу Ліги чемпіонів до збірної не поспішає

Півзахисник збірної України написав у соцмережах про своє розчарування після поразки Челсі і отримав кілька днів відпочинку перед прильотом в Україну

Кай Гаверц проти Олександра Зінченка - 1:0 / Фото: REUTERS

Лише до вечора другого дня після фіналу Ліги чемпіонів українець Олександр Зінченко зважився заглянути в Мережу. 24-річний захисник Манчестер Сіті дуже переживав через невдачу в дуелі з Челсі, але сьогодні висловив упевненість, що команда стане сильнішою.

Напередодні хорват дав МанСіті пораду, як виграти Лігу чемпіонів.

Повідомлення уродженець Радомишля опублікував на своїй сторінці в Instagram англійською мовою, звертаючись, вочевидь, до фанатів команди:

"Неможливо описати мої нинішні почуття. Ми постаралися на полі віддати всіх себе. Протягом всього сезону ми важко працювали, як тварини, та цього виявилося недостатньо. Але ми повернемося сильнішими! І я впевнений, що МанСіті незабаром переможе тому, що ви на це заслуговуєте".

До речі, стало відомо, що Зіна не зіграє за збірну України в четвер у товариському матчі проти Північної Ірландії. Тренерський штаб Андрія Шевченка надав йому кілька вихідних, щоб трохи відпочити і прийти до тями.

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Дивіться, як Олександр в складі збірної України бив по воротах: