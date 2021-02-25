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Чи зможе "Динамо" пройти "Брюгге"? Прогноз Кирила Круторогова

25 лютого, 18:01

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Коментатор вірить в успіх киян і вважає, що команда Луческу заб'є більше одного м'яча

Сьогодні "Динамо" зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге". Початок – о 22:00.

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Онлайн матчу: "Брюгге" – "Динамо" мультимедійна трансляція

"Брюгге" – "Динамо"
Ліга Європи, 25 лютого, четвер, о 21:50, ТБ: "Футбол 2"

Домашня нічия 1:1 в Києві дещо ускладнила становище "Динамо" в протистоянні з чемпіонами Бельгії. На вихідних команда Луческу втратила очки ще й у зустрічі з "Десною" в чемпіонаті (1:1), а румунський тренер зробив три заміни.

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Поза грою у "біло-синіх" все ті ж виконавці, що і тиждень тому, – Бурда, Костевич, Белуце, Вербич і Гармаш. Цікаво, що кияни в Бельгії ніколи не грали внічию – 2 перемоги і 4 поразки.

У "Брюгге" виникли серйозні проблеми зі складом. До тих гравців, що раніше підхопили коронавірус (Денсвіла, Ванакена, Ланга і Мітровича), спочатку приєднався Рітц, у якого виявився позитивний тест на COVID-19 в Києві, а потім Міньоле і Де Кетеларе.

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"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Проте, в чемпіонаті "чорно-сині" впевнено розбили "Леувен" (3:0). Зможе зіграти проти "Динамо" українець Едуард Соболь, який відбув дискваліфікацію.

"Брюгге" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

"Брюгге" вдома в протистояннях з представниками України тричі перемагало, стільки ж грало внічию і лише раз програло – "Шахтарю" в Лізі Європи 2009-2010 (1:4).

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ПРОГНОЗ. Кадрова ситуація "Брюгге" дещо покращує позицію киян у очній зустрічі. Упевнений в прогнозі "Динамо" індивідуальний "тотал" більше 1, також вірю в прохід української команди до наступного раунду.

Стрім про матч "Брюгге" – "Динамо":

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Джерело: Сегодня|Спорт

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