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Сможет ли "Динамо" пройти "Брюгге"? Прогноз Кирилла Круторогова

25 февраля, 18:01

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Комментатор верит в успех киевлян и считает, что команда Луческу забьет больше одного мяча

Сегодня "Динамо" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Начало – в 22:00.

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Онлайн матча: "Брюгге" – "Динамо" мультимедийная трансляция

"Брюгге" – "Динамо"
Лига Европы, 25 февраля, четверг, в 21:50, ТВ: "Футбол 2"

Домашняя ничья 1:1 в Киеве несколько усложнила положение "Динамо" в противостоянии с чемпионами Бельгии. На выходных команда Луческу потеряла очки еще и во встрече с "Десной" в чемпионате (1:1), а румынский тренер сделал три замены.

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Вне игры у "бело-синих" все те же исполнители, что и неделю назад – Бурда, Костевич, Белуцэ, Вербич и Гармаш. Интересно, что киевляне в Бельгии никогда не играли вничью – 2 победы и 4 поражения.

У "Брюгге" возникли серьезные проблемы с составом. К ранее подхватившим коронавирус Денсвилу, Ванакену, Лангу и Митровичу сначала присоединился Ритц, у которого оказался положительный тест на COVID-19 в Киеве, а затем Миньоле и Де Кетеларе.

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Тем не менее в чемпионате "черно-синие" уверенно разбили "Леувен" (3:0). Сможет сыграть против "Динамо" отбывший дисквалификацию украинец Эдуард Соболь.

"Брюгге" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

"Брюгге" дома в противостояниях с представителями Украины трижды побеждало, столько же играло вничью и лишь раз проиграло – "Шахтеру" в Лиге Европы 2009-2010 (1:4).

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ПРОГНОЗ. Кадровая ситуация "Брюгге" несколько улучшает позицию киевлян в очной встрече. Уверен в прогнозе "Динамо" индивидуальный "тотал" больше 1, также верю в проход украинской команды в следующий раунд.

Стрим о матче "Брюгге" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Источник: Сегодня|Спорт

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