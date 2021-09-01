Петраков назвав склад на Казахстан: без Степаненка і Зубкова

1 вересня Олександр Петраков проведе свій перший матч у якості головного тренера збірної України, наша команда в гостях зіграє проти Казахстану

Матч з Казахстаном пройде на "Астана Арені"

О 17:00 в Нур-Султана розпочнеться відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна Казахстану приймає Україну.

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Ми ведемо мультимедійний онлайн матчу Казахстан – Україна. Слідкуйте за грою разом з нами.

Сьогодні вранці наставник української команди Олександр Петраков назвав заявку на гру з Казахстаном:

Денис Бойко Едуард Соболь Олександр Сирота Сергій Кривцов Сергій Сидорчук Тарас Качараба Андрій Ярмоленко Руслан Малиновський Роман Яремчук Микола Шапаренко Віктор Корнієнко Андрій П'ятов Ілля Забарний Євген Макаренко Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Віталій Буяльський Олександр Тимчик Данило Сікан Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

З тих футболістів, що зараз перебувають з командою, в заявку на гру проти Казахстану не потрапили Тарас Степаненко та Олександр Зубков.

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До речі, стало вже відомо, що Україна проведе матч в синьому комплекті форми, а Казахстан – у жовтому.