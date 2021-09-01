Петраков назвав склад на Казахстан: без Степаненка і Зубкова

О 17:00 в Нур-Султана розпочнеться відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна Казахстану приймає Україну.
Ми ведемо мультимедійний онлайн матчу Казахстан – Україна. Слідкуйте за грою разом з нами.
Сьогодні вранці наставник української команди Олександр Петраков назвав заявку на гру з Казахстаном:
- Денис Бойко
- Едуард Соболь
- Олександр Сирота
- Сергій Кривцов
- Сергій Сидорчук
- Тарас Качараба
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Малиновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Віктор Корнієнко
- Андрій П'ятов
- Ілля Забарний
- Євген Макаренко
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Віталій Буяльський
- Олександр Тимчик
- Данило Сікан
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
З тих футболістів, що зараз перебувають з командою, в заявку на гру проти Казахстану не потрапили Тарас Степаненко та Олександр Зубков.
Читайте також: Де дивитися матч Казахстан – Україна
До речі, стало вже відомо, що Україна проведе матч в синьому комплекті форми, а Казахстан – у жовтому.