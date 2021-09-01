Казахстан – Україна: у скільки і де дивитися матч 1 вересня

Команди зустрінуться в Нур-Султані в четвертому турі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року. Початок поєдинку о 17:00 за київським часом

Матч з Казахстаном буде бойовим / Фото: REUTERS

Сьогодні для збірної України ключовий матч у відборі на ЧС-2022. Наша команда в гостях грає з Казахстаном. Очки втрачати категорично не можна.

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Поєдинок пройде в столиці Нур-Султана на штучному газоні "Астана Арени". Початок о 17:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Казахстан – Україна

Відбірковий поєдинок до мундіалю можна буде подивитися на різних платформах.

Пряма трансляція пройде на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

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В інтернеті гру покажуть на платформі Oll.tv.

Наш сайт проведе мультимедійний онлайн матчу Казахстан – Україна.

Згадуючи Київ

Навесні на "Олімпійському" відбувся перший матч між цими командами в кваліфікації ЧС-2022. Збірна України вважалася явним фаворитом зустрічі, але втратила очки – 1:1.

Хто фаворит

На перемогу України встановлено коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.20, на перемогу Казахстану – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 65%, нічия – 22%, виграш казахстанців – 13%.