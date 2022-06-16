Гравець Шахтаря гратиме за "фермерів"

Захисник молодіжної збірної України та донецького Шахтаря Олександр Драмбаєв наступний рік проведе у чемпіонаті Бельгії

Драмбаєв гратиме у Зюльте Варегем / Фото: Колаж: Сьогодні

Бельгійський клуб Зюльте Варегем орендував лівого захисника донецького Шахтаря Олександра Драмбаєва. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Орендну угоду підписано до кінця наступного сезону, після завершення якого клуб має першочергове право викупу.

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Oleksandr, maar jullie mogen Sacha zeggen.



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21-річний захисник прокоментував перехід до складу бельгійської команди.

"Для мене це перша закордонна пригода, але я дуже чекаю на неї. Я думаю, що мій стиль гри добре вписується в ДНК цього клубу, і я дійсно з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма. Крім того, це ідеальний клуб для подальшого розвитку як футболіста і як особистості", – зазначив Драмбаєв.

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Олександр Драмбаєв – вихованець футбольної Академії Шахтаря. Минулий сезон уродженець Запоріжжя провів на правах оренди у складі Маріуполя. За азовську команду Драмбаєв зіграв 15 матчів (14 в УПЛ та 1 у Кубку України). Також на рахунку талановитого захисника 4 ігри за молодіжну збірну України.

Бельгійський Зюлте Варегем, який уболівальники прозвали "фермери", завершив минулий чемпіонат Ліги Жюпіле на 16-му місці. У сезоні 2012/13 "фермери" ставали віце-чемпіонами Бельгії. Крім того, клуб двічі ставав володарем Кубка Бельгії.

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Раніше ми повідомляли, що до клуб Реброва хоче забрати в Азію лідера Шахтаря. Еміратський Аль-Айн має намір посилити команду завдяки підписанню хавбека донеччан Педріньйо.