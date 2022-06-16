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Игрок Шахтера будет играть за "фермеров"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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16 июня, 17:50
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Защитник молодежной сборной Украины и донецкого Шахтера Александр Драмбаев следующий год проведет в чемпионате Бельгии
Драмбаев будет играть в Зюльте Варегем
Драмбаев будет играть в Зюльте Варегем / Фото: Коллаж: Сегодня

Бельгийский клуб Зюльте Варегем арендовал левого защитника донецкого Шахтера Александра Драмбаева. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Арендное соглашение подписано до конца следующего сезона, по завершению которого клуб имеет первоочередное право выкупа.

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21-летний защитник прокомментировал свой переход в состав бельгийской команды.

"Для меня это первое зарубежное приключение, но я его очень жду. Я думаю, что мой стиль игры хорошо вписывается в ДНК этого клуба, и я действительно с нетерпением жду встречи со всеми. Кроме того, это идеальный клуб для дальнейшего развития как футболиста и как личности", – отметил Драмбаев.

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Александр Драмбаев – воспитанник футбольной Академии Шахтера. Прошлый сезон уроженец Запорожья провел на правах аренды в составе Мариуполя. За азовскую команду Драмбаев сыграл 15 матчей (14 в УПЛ и 1 в Кубке Украины). Также на счету талантливого защитника 4 игры за молодежную сборную Украины.

Бельгийский Зюлте Варегем, который болельщики прозвали "фермеры", завершил минувший чемпионат Лиги Жюпиле на 16 месте. В сезоне 2012/13 "фермеры" становились вице-чемпионами Бельгии. Кроме того, клуб дважды становился обладателем Кубка Бельгии.

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Ранее мы сообщали, что клуб Реброва хочет увезти в Азию лидера Шахтера. Эмиратский Аль-Айн намерен усилить команду благодаря подписанию хавбека дончан Педриньо.

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