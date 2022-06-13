Ребров хочет увезти в Азию лидера Шахтера

Уже 20 августа должен стартовать новый сезон УПЛ. Пройти он должен на территории Украины несмотря на войну против фашистской России.
Это может отпугнуть легионеров, которые не захотят ехать в страну, где введено военное положение. Шахтер уже весной начал трудоустраивать своих игроков. В Бразилию уехал Майкон, Реал подписал Винисиуса Тобиаса, а Тете играет в Лионе.
Этим летом команду может покинуть Педриньо, перешедший в Шахтер прошлым летом. Как утверждает Goal.com, интерес к бразильцу проявляется команда Сергея Реброва Аль-Айн.
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Сообщается, что команда из ОАЭ готова заплатить дончанам 18 миллионов евро и подписать с Педриньо контракт на три года с зарплатой 7 млн евро. Кроме того, Аль-Айн готов предоставить Шахтеру опцию обратного выкупа.
Через два года дончане смогут выкупить Педриньо за ту же сумму, которую аравийцы заплатят этим летом. В нынешнем сезоне бразилец провел 19 матчей за "горняков", отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.