Такого ви ще не бачили! Збірна України тренується трикутними м'ячами (відео)

Незвичайні м'ячі, які є чимось середнім між футбольним і регбійним, використовуються в нашій команді для відпрацювання воротарських рефлексів на випадок рикошетів

Тренування збірної незвичайними м'ячами / Фото: YouTube

У збірній України перед Євро тренуються незвичайними м'ячами – трикутними. Це щось середнє між футбольним і регбійним м'ячами.

Відео одного з таких тренувань опублікував канал vZbirna.

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Спершу незвичайним помаранчевим м'ячем Андрій Шевченко перевіряє Андрія Луніна – воротар Реала відбиває всі дальні удари коуча. А потім уже тренер воротарів збірної Педро Хара з декількох метрів кидає цей м'яч по кутах, ганяючи Георгія Бущана.

На репліку прес-аташе Андрія Шевченка Миколи Василькова – "Вони ж відлітають невідомо куди" – Бущан відреагував: "А в грі так і відбувається, коли перед тобою купа гравців".

У цьому і сенс використання кутових м'ячів – відпрацювання воротарських рефлексів на випадок непередбачуваних відскоків і рикошетів.

"У Динамо таких м'ячів немає. Але скоро будуть", – зауважив Бущан, якому пророкують роль основного воротаря збірної України на Євро

Нагадаємо, що збірна України вже в Бухаресті. За пару днів вона вилетить до Амстердама, де 13 червня зіграє свій перший матч на Євро з Нідерландами. А потім повернеться до столиці Румунії, де зустрінеться з Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.