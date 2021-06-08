Помилка або провокація УЄФА? УАФ виправдалася за скандал з плейлистом збірної України

Українська асоціація футболу перекинула відповідальність за створення скандального плейлиста збірної України, де були присутні пісні російських виконавців, на УЄФА. Вони стверджують, що в європейському органі керувалися даними з локальних чартів нашої країни.
Відзначимо, що плейлист вже був почищений від присутності російських виконавців. Були вилучені всі пісні, крім офіційного гімну Євро-2020.
"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим "музичним плейлистом національної збірної". Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як "вибір гравців головної команди України", наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні – "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця".
Решту пісень самостійно обрали колеги з УЄФА і, за їхніми словами, у своєму виборі вони послуговувалися даними з локальних чартів України.
На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА зазначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України.
Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в’їзд в Україну, буде заблоковано. Неприємний інцидент вичерпано", – йдеться в офіційній заяві УАФ в Instagram.