Помилка або провокація УЄФА? УАФ виправдалася за скандал з плейлистом збірної України

Українські футболісти додали в плейлист до Євро-2020 лише одну пісню, решту вибирали в УЄФА згідно з українськими чартам. Таке пояснення скандалу дали в УАФ

З плейлистом збірної України помилилсь в УЄФА / Фото: AFP, Instagram

Українська асоціація футболу перекинула відповідальність за створення скандального плейлиста збірної України, де були присутні пісні російських виконавців, на УЄФА. Вони стверджують, що в європейському органі керувалися даними з локальних чартів нашої країни.

Відзначимо, що плейлист вже був почищений від присутності російських виконавців. Були вилучені всі пісні, крім офіційного гімну Євро-2020.