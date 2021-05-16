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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Дистанція – максимальна: як збірна України живе в Харкові перед Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
16 травня, 12:20
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Підопічні Андрія Шевченка тренуються і уникають контактів із зовнішнім світом, а незабаром зіграють три товариські матчі в Харкові і Дніпрі

Сезон української Прем'єр-ліги завершено, і тепер наші вболівальники перемикають свою увагу на чемпіонат Європи. Учора збірна України розпочала підготовку до Євро. "Синьо-жовті" прилетіли з Києва до Харкова чартерним рейсом і відразу ж включилися в тренувальний процес.

Поки що в обоймі Шевченка 25 футболістів, з яких лише Макаренко і Зубков – легіонери. Про умови проживання в готельному комплексі розповів бізнесмен Юрій Сапронов на своїй сторінці в соціальних мережах:

"Рукостискання – заборонені, контактів – мінімум, дистанція – максимально можлива. Кожні три дні антиковідні тести, зйомки – лише на вулиці, персонал готелю – постійний (не змінювати, не додавати). Потрібні тиша, затишок, сервіс, комфорт, усамітнення".

Також він повідомив, що 23 травня наші зіграють зі збірною Бахрейну в Харкові, 3 червня з Північною Ірландією – в Дніпрі, а 7 червня з Кіпром – знову в столиці Слобожанщини. На останні дві зустрічі команда вже має зібратися у повному складі, адже 13 червня – старт на Євро.

Тим часом збірна України втратила двох гравців Динамо перед Євро.

Згадаймо, як українці зіграли внічию з французами у відборі на чемпіонат світу:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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