Збірна України втратила двох гравців Динамо перед Євро

Миколенко, який пошкодив руку в фіналі Кубка, вже тренується зі збірною. А ось його одноклубники Андрієвський і Шепелєв національній команді точно не допоможуть

Володимир Шепелєв и Олександр Андрієвський / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Збірна України продовжує втрачати гравців перед Євро. До Жуніора Мораеса і Валерія Бондаря, котрі раніше зазнали важких травм, приєдналися двоє футболістів Динамо – півзахисники Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв.

Про те, що вони не зможуть допомогти збірній України у фінальній частині чемпіонату Європи через ушкодження, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Що стосується Євгена Коноплянки, то головний лікар збірної України Артур Глущенко стежить за процесом відновлення півзахисника Шахтаря. Якщо гравець буде готовий, то зможе приєднатися до "синьо-жовтих" орієнтовно 28 травня.

Хороша новина – Віталій Миколенко, у якого була підозра на перелом руки після травми в фіналі Кубка України, у суботу вже тренувався зі збірною України в Харкові на стадіоні "Сонячний".

Нагадаємо, в суботу, 15 травня, збірна України зібралася на базі в Харкові без лідерів – Зінченка, Ярмоленка, Малиновського та Яремчука, задіяних у своїх клубах.

Перший товариський матч перед Євро збірна України зіграє проти Бахрейну 23 травня в Харкові.

Далі команду Андрія Шевченка чекають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

На Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Дивіться, як у відборі на ЧС-2022 Україна зіграла 1:1 з Казахстаном