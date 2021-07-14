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Англія програла Євро через прокляття: К'єлліні крикнув його під ногу Сака в момент пенальті

Олег Люлька Олег Люлька
14 липня, 07:41
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Перед останнім ударом англійців у серії пенальті капітан італійців крикнув "Кірікочо!" і і прирік британця на невдачу – а трофей став здобиччю Скуадри Адзурри
К'єлліні прирік Сака на незабитий пенальті
К'єлліні прирік Сака на незабитий пенальті / Фото: Reuters, UEFA.com

У поразки Англії від Італії по пенальті у фіналі Євро-2020 з'явилося містичне пояснення.

У момент останнього удару англійця Букайо Сака капітан італійців Джорджо К'єлліні крикнув під ногу півзахисникові Арсеналу прокляття – "Кірікочо!" – і той не зміг забити. Його постріл парирував Джанлуїджі Доннарумма, принісши "Скуадрі Адзуррі" титул чемпіонів Європи.

"Так і було. Підтверджую. Кірікочо!" – заявив ESPN К'єлліні

Слово "Кірікочо" використовують в футбольному світі, коли хтось б'є пенальті, небезпечний штрафний або готується до удару після виходу віч-на-віч. Вважається, що цей крик змушує суперника помилитися.

Походження цього прокляття відсилає футбольних фанатів до 80-х років минулого століття. Коли уболівальник аргентинського Естудіантеса на ім'я Кірікочо приходив на тренування команди, хтось із її гравців незмінно травмувався. Тренер Карлос Білардо був дуже забобонним і вирішив використовувати енергію фаната на свою користь. Він почав відправляти Кірікочо з його поганою кармою на тренування суперників Естудіантеса.

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У підсумку, Естудіантес став чемпіоном Аргентини-1982, а традиція насилати прокляття на суперників за допомогою слова "Кірікочо" з часом перебралася до Європи.

Дивіться, як Сака не забив пенальті через "Кірікочо"

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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