У поразки Англії від Італії по пенальті у фіналі Євро-2020 з'явилося містичне пояснення.
У момент останнього удару англійця Букайо Сака капітан італійців Джорджо К'єлліні крикнув під ногу півзахисникові Арсеналу прокляття – "Кірікочо!" – і той не зміг забити. Його постріл парирував Джанлуїджі Доннарумма, принісши "Скуадрі Адзуррі" титул чемпіонів Європи.
"Так і було. Підтверджую. Кірікочо!" – заявив ESPN К'єлліні
Слово "Кірікочо" використовують в футбольному світі, коли хтось б'є пенальті, небезпечний штрафний або готується до удару після виходу віч-на-віч. Вважається, що цей крик змушує суперника помилитися.
Походження цього прокляття відсилає футбольних фанатів до 80-х років минулого століття. Коли уболівальник аргентинського Естудіантеса на ім'я Кірікочо приходив на тренування команди, хтось із її гравців незмінно травмувався. Тренер Карлос Білардо був дуже забобонним і вирішив використовувати енергію фаната на свою користь. Він почав відправляти Кірікочо з його поганою кармою на тренування суперників Естудіантеса.
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У підсумку, Естудіантес став чемпіоном Аргентини-1982, а традиція насилати прокляття на суперників за допомогою слова "Кірікочо" з часом перебралася до Європи.
Дивіться, як Сака не забив пенальті через "Кірікочо"