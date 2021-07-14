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Англия проиграла Евро из-за проклятия: Кьеллини крикнул его под ногу Сака в момент пенальти

Олег Люлька Олег Люлька
14 июля, 07:41
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Перед последним ударом англичан в серии пенальти капитан итальянцев крикнул "Кирикочо!" и обрек бьющего британца на неудачу – трофей стал добычей Скуадры Адзурры
Кьеллини обрек Сака на незабитый пенальти
Кьеллини обрек Сака на незабитый пенальти / Фото: Reuters, UEFA.com

У поражения Англии от Италии по пенальти в финале Евро-2020 появилось мистическое объяснение.

В момент последнего удара англичанина Букайо Сака капитан итальянцев Джорджо Кьеллини крикнул под ногу полузащитнику Арсенала проклятье – "Кирикочо!" – и тот не смог забить. Его выстрел парировал Джанлуиджи Доннарумма, принеся "Скуадре Адзурре" титул чемпионов Европы.

"Так и было. Подтверждаю. Кирикочо!" – заявил ESPN Кьеллини

Слово "Кирикочо" используют в футбольном мире, когда кто-то бьет пенальти, опасный штрафной или готовится к удару после выхода один на один. Считается, что этот крик заставляет соперника ошибиться.

Происхождение этого проклятья отсылает футбольных фанатов в 80-е годы прошлого столетия. Когда болельщик аргентинского Эстудиантеса по имени Кирикочо приходил на тренировки команды, кто-то из ее игроков неизменно травмировался. Тренер Карлос Билардо был очень суеверным и решил использовать энергию фаната в свою пользу. Он начал отправлять Кирикочо с его плохой кармой на тренировки соперников Эстудиантеса.

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В итоге, Эстудиантес стал чемпионом Аргентины-1982, а традиция червить соперников при помощи слова "Кирикочо" со временем перебралась в Европу.

Смотрите, как Сака не забил пенальти из-за "Кирикочо"

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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