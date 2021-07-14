Англия проиграла Евро из-за проклятия: Кьеллини крикнул его под ногу Сака в момент пенальти

Перед последним ударом англичан в серии пенальти капитан итальянцев крикнул "Кирикочо!" и обрек бьющего британца на неудачу – трофей стал добычей Скуадры Адзурры

Кьеллини обрек Сака на незабитый пенальти / Фото: Reuters, UEFA.com

У поражения Англии от Италии по пенальти в финале Евро-2020 появилось мистическое объяснение.

В момент последнего удара англичанина Букайо Сака капитан итальянцев Джорджо Кьеллини крикнул под ногу полузащитнику Арсенала проклятье – "Кирикочо!" – и тот не смог забить. Его выстрел парировал Джанлуиджи Доннарумма, принеся "Скуадре Адзурре" титул чемпионов Европы.

"Так и было. Подтверждаю. Кирикочо!" – заявил ESPN Кьеллини

Слово "Кирикочо" используют в футбольном мире, когда кто-то бьет пенальти, опасный штрафной или готовится к удару после выхода один на один. Считается, что этот крик заставляет соперника ошибиться.

Происхождение этого проклятья отсылает футбольных фанатов в 80-е годы прошлого столетия. Когда болельщик аргентинского Эстудиантеса по имени Кирикочо приходил на тренировки команды, кто-то из ее игроков неизменно травмировался. Тренер Карлос Билардо был очень суеверным и решил использовать энергию фаната в свою пользу. Он начал отправлять Кирикочо с его плохой кармой на тренировки соперников Эстудиантеса.

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В итоге, Эстудиантес стал чемпионом Аргентины-1982, а традиция червить соперников при помощи слова "Кирикочо" со временем перебралась в Европу.

Смотрите, как Сака не забил пенальти из-за "Кирикочо"