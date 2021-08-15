Львів – Олександрія: відео голів та огляд матчу УПЛ

Господарі ударно провели першу половину зустрічі, тоді як після перерви небезпечніше виглядали "аграрії"

Олександрія та Львів не визначили переможця в матчі 4 туру УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні у Львові відбувся поєдинок 4-го туру УПЛ, в якому Львів приймав Олександрію. Команди розписали нічию в насиченому матчі.

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У першому таймі у львів'ян було більше моментів. На 14 хвилині Альваро не реалізував пенальті, невдало пробивши "паненкою". Однак перед перервою господарі все ж вийшли вперед завдяки шикарному удару Олівейри зі штрафного.

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Олександрія включилася після перерви і швидко зрівняла рахунок. Спінеллі завершив розкішну комбінацію гостей в дотик, точно пославши м'яч у кут воріт. Гості були ближче до того, щоб вирвати перемогу в кінцівці, проте Львів вистояв. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу на "Арені-Львів":

14 хвилина. Нереалізований пенальті Альваро

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45+3 хвилина. Гол Ренана Олівейри

53 хвилина. Гол Клаудіо Спінеллі

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ОГЛЯД МАТЧУ

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