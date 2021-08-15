Львів – Олександрія: відео голів та огляд матчу УПЛ

Господарі ударно провели першу половину зустрічі, тоді як після перерви небезпечніше виглядали "аграрії"
Олександрія та Львів не визначили переможця в матчі 4 туру УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні у Львові відбувся поєдинок 4-го туру УПЛ, в якому Львів приймав Олександрію. Команди розписали нічию в насиченому матчі.
У першому таймі у львів'ян було більше моментів. На 14 хвилині Альваро не реалізував пенальті, невдало пробивши "паненкою". Однак перед перервою господарі все ж вийшли вперед завдяки шикарному удару Олівейри зі штрафного.
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Олександрія включилася після перерви і швидко зрівняла рахунок. Спінеллі завершив розкішну комбінацію гостей в дотик, точно пославши м'яч у кут воріт. Гості були ближче до того, щоб вирвати перемогу в кінцівці, проте Львів вистояв. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу на "Арені-Львів":
14 хвилина. Нереалізований пенальті Альваро
45+3 хвилина. Гол Ренана Олівейри
53 хвилина. Гол Клаудіо Спінеллі
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
4
4
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9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
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Результати останніх матчів:
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Забиті
8
Пропущені
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Різниця
7
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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1
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4
3
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7
Забиті
4
Пропущені
3
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Результати останніх матчів:
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7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті
5
Пропущені
6
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
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П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
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Результати останніх матчів:
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3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті
2
Пропущені
3
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
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П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті
4
Пропущені
6
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
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4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті
2
Пропущені
7
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
13
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті
3
Пропущені
9
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
14
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
П
Н
15
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
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