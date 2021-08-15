Львов – Александрия: видео голов и обзор матча УПЛ

Хозяева ударно провели первую половину встречи, тогда как после перерыва опаснее смотрелись "аграрии"

Александрия и Львов не определили победителя в матче 4 тура УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня во Львове состоялся поединок 4 тура УПЛ, в котором Львов принимал Александрия. Команды расписали ничью в насыщенном матче.

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В первом тайме у львовян было больше моментов. На 14 минуте Альваро не реализовал пенальти, неудачно пробив "паненкой". Однако перед перерывом хозяева все же вышли вперед благодаря шикарному удару Оливейры со штрафного.

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Александрия включилась после перерыва и быстро сравняла счет. Спинелли завершил роскошную комбинацию гостей в касание, точно послав мяч в угол ворот. Гости были ближе к тому, чтобы вырвать победу в концовке, однако Львов выстоял. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча на "Арене-Львов":

14 минута. Нереализованный пенальти Альваро

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45+3 минута. Гол Ренана Оливейры

53 минута. Гол Клаудио Спинелли

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ОБЗОР МАТЧА

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