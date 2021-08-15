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Пижонский пенальти и фэйл в концовке. Как Львов не сумел обыграть Александрию (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 августа, 21:20
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Команда Юрия Гуры была ближе к победе по игре, однако моменты Львова были опаснее
Александрия и Львов сыграли вничью
Александрия и Львов сыграли вничью / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в чемпионате Украины состоялись два поединка. В первой игре воскресенья Колос и Рух расписали ничью. На вечер же была вынесена дуэль Львова и Александрии.

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Фаворитом встречи виделись гости. В первых турах Александрия сотворила две сенсации, обыграв Зарю и Шахтер. Львов же добыл лишь один балл на старте сезона. Однако первый тайм был за Львовом.

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Команда Бессмертного могла открывать счет уже на 14-й минуте, получив право на пенальти. Впрочем, Таварес по-пижонски исполнил удар с "точки". Билык без проблем парировал "паненку" от форварда.

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У Александрии до перерыва можно вспомнить разве что выстрел Ковальца в перекладину. Львов же накатывал на ворота Билыка и таки добился своего перед перерывом. Хозяева заработали опасный штрафной и Оливейра забил красивым ударом под перекладину.

После перерыва гости собрались и быстро восстановили статус-кво. Затяжная комбинация в касание закончилась скидкой Третьякова на Спинелли, который с линии штрафной аккуратно положил мяч в угол ворот Львова.

Во втором тайме интереснее выглядела Александрия. Юрий Гура неплохо освежил игру заменами, хотя самые опасные моменты были у Третьякова, Ковальца и Бабогло.

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А в концовке победу мог вырвать Львов. В суматохе в чужой штрафной Чирьяк получил мяч метрах в 5-ти от ворот и мог спокойно поражать свободный угол. Однако хавбек умудрился с близкого расстояния запустить мяч выше ворот.

Львов добыл свой второй балл в сезоне, а Александрия набирает 7 очков и останавливается на шестой позиции. В следующем туре "аграрии" сыграют на выезде с Колосом, тогда как Львов съездит в гости к Ингульцу.

Львов – Александрия 1:1
Голы: Оливейра, 45+3 – Спинелли, 53

Львов: Ильющенков – Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец – Довгий, Политыло (Чирьяк, 78) – Грысьо (Шина, 64), Эрнест (Семенив, 88), Альваро (Брикнер, 64) – Оливейра (Ныч, 78).

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Копына (Калюжный, 46), Демченко – Третьяков, Ковалец, Одарюк (Кожушко, 70) – Спинелли (Устименко, 71).

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Предупреждения: Оливейра, Альваро, Якимец – Бабогло

Нереализованный пенальти: Альваро, 14

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Серебро
Бронза
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
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17
7
22
46
7
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10
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