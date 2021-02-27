Тайсон-вампір спробував кров суперника: "Мав зрозуміти, який смак моєї здобичі"

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) через рік після бою розповів, чому лизнув тоді екс-чемпіона світу Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) під час реваншу. раніше розтовстілий Ф'юрі пірнув в крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів .

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"Я був немов вампір. Я повинен був спробувати його кров, щоб зрозуміти, яка на смак моя здобич. І ось в шостому раунді я отримав можливість це зробити. Я був немов мисливець, немов лев, а він був великий газеллю. Я поклав видобуток на землю, і на цьому гра закінчилася ", – розповів Ф'юрі ESPN Ringside

Фото: REUTERS/Steve Marcus

"У мене інший склад розуму. Тваринний інстинкт виходить назовні в рингу. Тут вже або ти, або він. Але це дивно, адже я не бачив, щоб до цього хтось злизував чиюсь кров. Сподіваюся, у нього не було мікробів або чогось ще "

Нагадаємо, Уайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом в лютому 2020 року і став чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters

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