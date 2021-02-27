Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Тайсон-вампір спробував кров суперника: "Мав зрозуміти, який смак моєї здобичі"

27 лютого, 13:50

Олена Павлова Олена Павлова

Британський чемпіон світу зізнався, що в рингу тваринний інстинкт виходить назовні

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) через рік після бою розповів, чому лизнув тоді екс-чемпіона світу Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) під час реваншу. раніше розтовстілий Ф'юрі пірнув в крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів .

Реклама

Читайте також: "Буду битися з Тайсоном в його дворі": чому бій року Джошуа – Ф'юрі зривається

"Я був немов вампір. Я повинен був спробувати його кров, щоб зрозуміти, яка на смак моя здобич. І ось в шостому раунді я отримав можливість це зробити. Я був немов мисливець, немов лев, а він був великий газеллю. Я поклав видобуток на землю, і на цьому гра закінчилася ", – розповів Ф'юрі ESPN Ringside

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Фото: REUTERS/Steve Marcus

"У мене інший склад розуму. Тваринний інстинкт виходить назовні в рингу. Тут вже або ти, або він. Але це дивно, адже я не бачив, щоб до цього хтось злизував чиюсь кров. Сподіваюся, у нього не було мікробів або чогось ще "

Нагадаємо, Уайлдер і Ф'юрі двічі билися за пояс WBC: в першому бою зафіксували нічию, другий "Циганський король" виграв нокаутом в лютому 2020 року і став чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Реклама

Ми також писали, що величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії .

Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

кров видобуток боксер суперважка вага Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в Росії
Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в РосіїБокс
Володимир Кличко готується до
Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українцяБокс
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидка
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидкаБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти