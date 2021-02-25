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"Буду битися з Тайсоном у його дворі": чому бій року Джошуа – Ф'юрі зривається

25 лютого, 13:40

Олена Павлова Олена Павлова

Британський боксер не вірить, що його поєдинок з Ентоні відбудеться

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), незважаючи на оптимістичні заяви промоутерів, не вірить, що його бій року з володарем титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 21 КО) відбудеться. Раніше розтовстілий Ф'юрі пірнув в крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів.

"Я не налаштований оптимістично з цього приводу. Не думаю, що Ентоні хоче поєдинку, тому що він в будь-якому випадку програє. Йому подобається той факт, що він – професійний боксер, і після того, як я покінчу з ним, він перестане ним бути", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю ESPN.

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Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

"Якщо Тайсон налаштований серйозно, я думаю, що так воно і є, він знає, де знайти боса! Я готовий. Я дійсно з нетерпінням чекаю на бій – все, що я хочу, це боксувати! В будь-якому місці. На батьківщині, на Близькому сході, в моєму дворі, в його дворі. Мені не важливо, де це буде. Я просто хочу той пояс", – відповів Джошуа в інтерв'ю Sky Sports.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

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Раніше повідомлялося, що після об'єднавчого бою Джошуа і Ф'юрі запланований ще й реванш. Однак дати і місця бою поки що немає. Зате величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

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бій боксер суперважка вага Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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