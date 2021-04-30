Побитий Усиком Чісора зриває бій за добу до початку. Не хоче виходити в ринг першим

Упертий Дерек Чісора поставив під загрозу поєдинок проти новозеландця Джозефа Паркера 1 травня в Манчестері через послідовність появи в залі

Джозеф Паркер і Дерек Чісора снідали разом / Фото: matchroomboxing

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-10, 23 КО) готовий за день до поєдинку відмовитися виходити в ринг проти колишнього чемпіона світу новозеландця Джозефа Паркера (28-2, 21 КО). Бій повинен відбутися 1 травня в Манчестері, але колишній противник Олександра Усика грає на нервах і суперника, і організаторів.

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"Ми зараз сперечаємося. Вони хочуть підкиданням монети і вирішити, хто першим вийде в ринг, а хто – другим. Я подумав: "Ні, я цього не зроблю". Або я вийду другим, або піду додому прямо зараз", – цитує Чісору Sky Sports

Менеджер Чісори колишній чемпіон світу Девід Хей вже втрутився в цю ситуацію, визнавши, що насправді все не так принципово, але Чісора – просто вперта людина, якій все одно і яка буде готова піти в останній момент:

"Я щиро не можу уявити собі бій, якщо Дереку скажуть вийти першим. Я знаю, що в цьому немає ніякого сенсу. Він погодився, він підписав контракт. Він просто такий хлопець"

Сьогодні на зважуванні в Манчестері 37-летнйі Чісора на прізвисько "Війна" трохи переважив свого опонента – 113,39 кг проти 109,31 кг у Паркера. Хоч британець і поступається новозеландцеві в зрості.

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Раніше Чісора на день народження образив Усика і змусив журналіста співати. Нагадаємо, що восени Дерек програв Олександру за очками.