Не обійшлося без України: складено рейтинг найгірших чемпіонів у боксі

Але є в історії суперважкої ваги відверто випадкові чемпіони. Згадайте хоча б Енді Руїса. Мексиканець сенсаційно здолав Енді Руїса, заробив шалену суму за реванш і тепер може далі поїдати тако.
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Видання talksport.com склало рейтинг найгірших чемпіонів світу в суперважкій вазі, який очолив кривдник нашого В'ячеслава Глазкова Чарльз Мартін із США.
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Що пишуть про Мартіна:
Чарльз Мартін пробув в якості чемпіона світу в суперважкій вазі всього 85 днів, що є другим найкоротшим строком в історії і напевно гіршим.
Навіть завоювання вакантного титулу IBF було дуже вдалим, оскільки фаворит бою Глазков вивихнув коліно в третьому раунді і не зміг продовжити бій. До речі, після цієї травми Глазков завершив кар'єру і пішов у далекобійники.
Едді Гірн відчув можливість і запропонував Мартіну мільйони за захист свого титулу проти висхідної зірки Ентоні Джошуа. Чарльз погодився і здався вже за два раунди, завдавши по супернику лише три удари.
Повністю антирейтинг чемпіонів суперважкої ваги виглядає так
- 1. Чарльз Мартін
- 2. Брюс Селдон
- 3. Бермейн Стіверн
- 4. Френк Бруно
- 5. Джеймс "Бастер" Дуглас
- 6. Прімо Карнера
- 7. Джон Тейт
- 8. Леон Спінкс
- 9. Грег Пейдж
- 10. Джеррі Кутзі