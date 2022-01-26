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Не обійшлося без України: складено рейтинг найгірших чемпіонів у боксі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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26 січня, 09:59
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Суперважка вага вважається королівським дивізіоном у боксі. Не дарма ж Олександр Усик так рвався стати в один ряд із братами Кличками, Мухаммедом Алі, Майком Тайсоном та іншими легендами хевівейту
Травма не дозволила Глазкову перемогти Мартіна
Травма не дозволила Глазкову перемогти Мартіна / Фото: AFP

Але є в історії суперважкої ваги відверто випадкові чемпіони. Згадайте хоча б Енді Руїса. Мексиканець сенсаційно здолав Енді Руїса, заробив шалену суму за реванш і тепер може далі поїдати тако.

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Видання talksport.com склало рейтинг найгірших чемпіонів світу в суперважкій вазі, який очолив кривдник нашого В'ячеслава Глазкова Чарльз Мартін із США.

Що пишуть про Мартіна:

Чарльз Мартін пробув в якості чемпіона світу в суперважкій вазі всього 85 днів, що є другим найкоротшим строком в історії і напевно гіршим.

Навіть завоювання вакантного титулу IBF було дуже вдалим, оскільки фаворит бою Глазков вивихнув коліно в третьому раунді і не зміг продовжити бій. До речі, після цієї травми Глазков завершив кар'єру і пішов у далекобійники.

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Едді Гірн відчув можливість і запропонував Мартіну мільйони за захист свого титулу проти висхідної зірки Ентоні Джошуа. Чарльз погодився і здався вже за два раунди, завдавши по супернику лише три удари.

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Повністю антирейтинг чемпіонів суперважкої ваги виглядає так

  • 1. Чарльз Мартін
  • 2. Брюс Селдон
  • 3. Бермейн Стіверн
  • 4. Френк Бруно
  • 5. Джеймс "Бастер" Дуглас
  • 6. Прімо Карнера
  • 7. Джон Тейт
  • 8. Леон Спінкс
  • 9. Грег Пейдж
  • 10. Джеррі Кутзі

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