Легендарний боксер назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

Колишній чемпіон світу Хасім Рахман застерігає Олександра Усика від зустрічі з грізним панчером Деонтеєм Вайлдером

Вайлдер для Усика не буде "солодкою булочкою" / Фото: Колаж: Сьогодні

Цікавий аналіз ймовірних суперників Олександра Усика провів знаменитий американський боксер Хасім Рахман. На думку Скелі, українець може впоратися з Тайсоном Ф'юрі і навіть знає, як це станеться.

Але з найнебезпечнішим нокаутером світу Деонтеєм Вайлдером у нашого бійця виникнуть проблеми.

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"Я не кажу, що Усик – найкращий суперважкотяж у світі. Я кажу, що, на мій погляд, він здатний перемогти Тайсона Ф'юрі. Але я думаю, що Усик може програти Деонтею Вайлдеру. Стилі роблять бої, і я вважаю, що боксер – це найгірший стиль для Ф'юрі. Тайсону потрібні великі і широкі рубаки, великі супертяжі, з якими він буде боксером, а потім зможе їх нокаутувати, тому що у нього теж є плюха. Але боксери вимотуватимуть його самого. Усик зробить з Ф'юрі те, що Тайсон робить з іншими", – цитує Хасіма Рахмана fightnews.info.

Нагадаємо, в 2001 році Хасім Рахман, на прізвисько Скала, створив сенсацію у світовому боксі, нокаутувавши легендарного Леннокса Льюса.

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Додамо, що можливий поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі може статися після перемоги українця у реванші з Джошуа 20 серпня.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться у серпні

До речі, сам Циганський король не поспішає повертатись у ринг. Епатажний боксер вирішив спробувати свої сили у рестлінгу.

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