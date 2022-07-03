Чому можна навчитися у пенсіонера? Джошуа відфутболив пропозицію Ф'юрі

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа має намір взяти реванш у Олександра Усика без порад Циганського короля

Ентоні Джошуа відповів "любезністю" на пропозицію Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі нудно живеться на спортивній пенсії, тому він продовжує трясти повітря своїми резонансними заявами. До речі, нещодавно британцю дісталося від Усика, який висміяв скандаліста.

Днями Циганський король зверхньо заявив, що Ентоні Джошуа не зможе перемогти Олександра Усика без його цінних порад. На ці слова відреагував Ей Джей і зазначив, що нічому новому Ф'юрі не зможе його навчити. Циганському королю потрібно розслабитися і насолоджуватися заслуженим відпочинком на пенсії.

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"Є хоч щось, чого я міг би в нього навчитися? Якщо чесно, то навряд. Ти людина на пенсії. Сходи випий пива, розслабся, допоможи іншим людям, які цього потребують. Що ти продовжуєш говорити про мене?

Ф'юрі – цікавий персонаж, але я не погодився б на його допомогу. Я роблю свою справу, а він свою. Успіхів йому у всьому, чим би він не займався", – наводить слова Джошуа Boxing Scene.

Нещодавно Ентоні Джошуа зізнався журналістам в одній своїй слабкості. Екс-чемпіон світу отримує кайф від розбитого обличчя своїх суперників. Мабуть, цією заявою Ей Джей зібрався нагнати страху на Олександра Усика.

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Нагадаємо, реванш Ентоні Джошуа та Олександра Усика відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа.

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