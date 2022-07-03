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Чему можно научиться у пенсионера? Джошуа отфутболил предложение Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 июля, 17:36
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Экс-чемпион мира Энтони Джошуа намерен взять реванш у Александра Усика без советов Цыганского короля
Энтони Джошуа ответил "любезностью" на предложение Фьюри
Энтони Джошуа ответил "любезностью" на предложение Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри скучно живется на спортивной пенсии, поэтому он продолжает сотрясать воздух своими резонансными заявлениями. Кстати, недавно британцу досталось от Усика, высмеявшего скандалиста.

На днях Цыганский король высокомерно заявил, что Энтони Джошуа не сможет победить Александра Усика без его ценных советов. На эти слова отреагировал Эй Джей и отметил, что ничему новому Фьюри не сможет его научить. Цыганскому королю нужно расслабиться и наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии.

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"Есть хоть что-то, чему я бы мог у него научиться? Если честно, то вряд ли.

Ты человек на пенсии. Сходи выпей пива, расслабься, помоги другим людям, которые в этом нуждаются. Что ты продолжаешь говорить обо мне?

Фьюри – интересный персонаж, но я бы не согласился на его помощь. Я делаю свое дело, а он – свое. Удачи ему во всем, чем бы он не занимался", – приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Недавно Энтони Джошуа признался журналистам в одной своей слабости. Экс-чемпион мира получает кайф от разбитого лица своих соперников. Видимо этим заявлением Эй Джей собрался нагнать страху на Александра Усика.

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Напомним, реванш Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится в августе
Бой-реванш Усик – Джошуа состоится в августе / Фото: REUTERS

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