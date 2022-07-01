Подобається розбивати обличчя! Суперник Усика намагається навести страх на українця

Ентоні Джошуа зізнався, що любить завдавати шкоди особам суперників і отримує від цього задоволення

Джошуа вже залишав розсічення на обличчі Усика

Нещодавно визначилась дата та місце бою-реваншу між Усиком та Джошуа. Нагадаємо, що у вересні 2021 року українець здолав суперника в Лондоні, завоювавши чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і WBA Super у надважкій вазі.

Тим часом Джошуа серйозно готується до поєдинку. AJ зізнався, що отримує кайф від розбитого обличчя опонента і готуватиметься до агресивного бою проти українця

Реклама

"Мені подобається розбивати суперникам обличчя. У першому бою з Усиком я завдав йому розсічення над оком. Раніше в кар'єрі я завдав серйозних розсічень Пулєву, Руїсу та іншим. Мені це подобається. Одна з моїх сильних сторін – сила удару. Знаю, що можу потрапити дуже сильно і завдати великого розсічення. Щиро кажучи, мені не вистачає тих днів, коли я міг завдавати серйозних збитків після удару по обличчю. Сподіваюся, що скоро повернуся до цього".

Читайте також: Вусик в українській футболці притяг на дуель з Джошуа уявну шаблю

Зазначимо, що Джошуа здобув 24 перемоги у 26 боях, програвши не лише Олександру, а й Енді Руїсу. А ось українець виграв усі 19 своїх поєдинків у кар'єрі профі. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа.