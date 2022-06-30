Йому ніхто не дасть! Олександр Усик висміяв нахабного Тайсона Ф'юрі

Український боксер підколов британця, який хоче 500 мільйонів доларів за вихід на ринг

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці літа відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Перший двобій минулого року залишився за українцем. Олександр тоді завоював чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

У разі вдалого захисту Усик може битися з Тайсоном Ф'юрі за об'єднання поясів, адже "Циганський король" зараз є чемпіоном за версією WBC. Щоправда, сам британець не хоче битися з Олександром.

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Нещодавно Тайсон заявив, що готовий знову вийти на ринг лише за 500 мільйонів доларів. Сам Усик з іронією відреагував на такі заяви Ф'юрі.

"Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів. І що? Тайсон каже, що не хоче зі мною боксувати, адже я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться".

Нагадаємо, що наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Ділліаном Уайтом. Британець здолав співвітчизника у шостому раунді нокаутом. Після поєдинку Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, мотивувавши це обіцянкою своїй дружині.