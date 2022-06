Український клуб зіграє у Лізі чемпіонів. Росіяни тримають курс за кораблем

Баскетбольна Ліга чемпіонів на своєму офіційному сайті опублікувала список учасників наступного розіграшу турніру. Раніше стало відомо, що чемпіон України Прометей зіграє у Єврокубку.

У баскетбольній ЛЧ Україну представить київський Будівельник. Наша команда стартує у престижному турнірі з кваліфікаційного раунду. Потрапити до основної сітки Ліги чемпіонів буде непросто.

У відборі Ліги чемпіонів візьмуть участь 24 команди. Вони будуть поділені на чотири групи із шести команд. Переможці груп вийдуть до основного раунду турніру.

24 teams 4 will join the #BasketballCL Regular Season! Who you got?