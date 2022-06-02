Три українські клуби готові грати в чемпіонаті Латвії та Естонії

Прометей, Будівельник та Київ-Баскет можуть тимчасово переїхати до Риги та провести сезон у місцевому чемпіонаті

Прометей - лідер українського баскетболу / Фото: офіційний сайт ВК "Прометей"

В умовах війни неможливо провести чемпіонат України з баскетболу. Тому наші клуби шукають для себе альтернативні варіанти продовження існування. Раніше збірна України обрала країну, де битиметься за путівку на чемпіонат світу Тепер наші три команди готові виступати за кордоном.

Як повідомляє Sportacentrs.com, Прометей (Слобожанське), Будівельник (Київ) та Київ-Баскет (Київ) можуть провести наступний сезон у латвійсько-естонській лізі.

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Команди базуватимуться у Ризі, де проводитимуть свої домашні матчі не лише чемпіонату, а й єврокубків.

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У минулому сезоні балтійській лізі взяло участь 14 команд – шість із Латвії та вісім з Естонії.

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А в регулярному чемпіонаті України Прометей посів перше місце, за ним фінішували Будівельник та Київ-Баскет.