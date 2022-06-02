Три украинских клуба готовы играть в чемпионате Латвии и Эстонии

Прометей, Будивельник и Киев-Баскет могут временно переехать в Ригу и провести сезон в местном чемпионате

Прометей - лидер украинского баскетбола / Фото: официальный сайт ВК "Прометей"

В условиях войны невозможно провести чемпионат Украины по баскетболу. Поэтому наши клуб ищут для себя алтернативные варианты продолжения существования. Ранее сборная Украины выбрала страну, где будет биться за путевку на чемпионат мира. Теперь наших три команды готовы выступать за границей.

Как сообщает Sportacentrs.com, Прометей (Слобожанское), Будивельник (Киев) и Киев-Баскет (Киев) могут провести следующий сезон в латвийско-эстонской лиге.

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Команды будут базироваться в Риге, где проводить свои домашние матчи не только чемпионата, но и еврокубков.

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В прошлом сезоне балтийской лиге приняло участие 14 команд – шесть из Латвии и восемь из Эстонии.

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А в регулярном чемпионате Украины Прометей занял первое место, за ним финишировали Будивельник и Киев-Баскет.