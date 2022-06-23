Украинский клуб сыграет в Лиге чемпионов. Россияне держат курс за кораблем

Киевский Будивельник будет представлять Украину в европейском баскетбольном турнире

Будивельник осенью стартует в Лиге чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Баскетбольная Лига чемпионов на своем официальном сайте опубликовала список участников следующего розыгрыша турнира. Ранее стало известно, что чемпион Украины Прометей сыграет в Еврокубке.

В баскетбольной ЛЧ Украину представит киевский Будивельник. Наша команда стартует в престижном турнире с квалификационного раунда. Попасть в основную сетку Лиги чемпионов будет непросто.

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В отборе Лиги чемпионов примут участие 24 команды. Они будут разделены на четыре группы из шести команд. Победители групп выйдут в основной раунд турнира.

24 teams 4 will join the #BasketballCL Regular Season! Who you got? — Basketball Champions League (@BasketballCL) June 23, 2022

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Жеребьевка отборочного этапа состоится 7 июля. Матчи отборочного этапа ЛЧ стартуют 21 сентября, а основного – 4 октября.

Клубы из России и Беларуси вышвырнули из Лиги чемпионов. Командам из стран-оккупантов не место в престижном баскетбольном турнире Европы.

Россию выкинули из европейских баскетбольных турниров из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что из-за военной агрессии России, три украинских клуба готовы играть в чемпионате Латвии и Эстонии. Прометей, Будивельник и Киев-Баскет могут временно переехать в Ригу и провести сезон в местном чемпионате