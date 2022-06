Украинский клуб сыграет в Лиге чемпионов. Россияне держат курс за кораблем

Баскетбольная Лига чемпионов на своем официальном сайте опубликовала список участников следующего розыгрыша турнира. Ранее стало известно, что чемпион Украины Прометей сыграет в Еврокубке.

В баскетбольной ЛЧ Украину представит киевский Будивельник. Наша команда стартует в престижном турнире с квалификационного раунда. Попасть в основную сетку Лиги чемпионов будет непросто.

В отборе Лиги чемпионов примут участие 24 команды. Они будут разделены на четыре группы из шести команд. Победители групп выйдут в основной раунд турнира.

24 teams 4 will join the #BasketballCL Regular Season! Who you got?